19h30 Médias : premier échange tendu entre la France et la Russie depuis 18 mois

C’est le premier échange entre les deux pays depuis 18 mois. La France et la Russie se sont entretenus durant une heure, un appel initié par Sébastien Lecornu, ministre des Armées, afin de parler de lutte contre le terrorisme suite à l’attentat de Moscou le 22 mars dernier. Depuis, deux versions diamétralement opposées de cet appel s’affrontent dans les médias. Le ministre russe de la Défense sous-entend que la France serait en partie responsable de l’attentat, pourtant revendiqué par l’Etat islamique. Emmanuel Macron semblait très agacé ce jeudi, évoquant une manipulation de l’information côté russe, alors que les spécialistes ne sont pas vraiment étonnés. Un constat partagé par Jean-Yves Le Drian et François Hollande. Quentin Bataillon était au micro de France Info ce jeudi matin après sa sortie de route sur le plateau de Touche pas à mon poste. Le député renaissance, président de la commission d’enquête sur les fréquences TNT, a regretté ses paroles sur Yann Barthès mais a assumé tout le reste, malgré l’exigence de neutralité qu’il est censé respecter. Malgré tout, sa démission n’est pas prévue. Les oppositions sont toujours particulièrement remontées et décidées à ne pas le lâcher. Le député Karl Olive l’a tout de même soutenu alors que les soutiens manquent à l’appel dans la majorité présidentielle. Dans ce Com 2027, la nouvelle numéro 2 de la liste du RN aux élections européennes, Malika Sorel a tenté de se défendre de tout opportunisme. L’ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy voit des similitudes entre Gabriel Attal et l’ancien président français, à l’image également du Parisien. Un destin similaire ? François Hollande lui ne lâche rien quand on le questionne sur une éventuelle candidature à l’Elysée en 2027.

