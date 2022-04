19h30 Médias – Présidentielle 2022 : dernières grosses dépenses des candidats pour convaincre les électeurs indécis

C’est la dernière ligne droite pour les douze candidats. Ces derniers jours, ils ont multiplié les démonstrations de force lors de leurs derniers meetings alors que le scrutin de dimanche reste incertain. Selon les derniers sondages, 28 % des Français qui iront voter au premier tour de l’élection présidentielle pourraient encore changer de candidat. Dimanche soir, les perdants n’échapperont pas à la fameuse consigne de vote. Pour l’instant, les intentions des candidats les plus en peine dans les sondages sont encore floues. À gauche, Fabien Roussel appellera à combattre l’extrême-droite tandis que Nathalie Arthaud, elle, reste frileuse sur le sujet. Même débat à droite et à l’extrême-droite, où Valérie Pécresse préféra, elle, ne pas donner de consigne. L’offensive russe dans l’Est de l’Ukraine a débuté aujourd’hui. Ce matin, la gare de Kramatorsk, dans la région du Donbass, a été bombardée. Selon les autorités locales, des milliers d’Ukrainiens s’y trouvaient lors de l’attaque. Au moins 50 personnes seraient mortes et des centaines d’autres blessées. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé ce « mal sans limite » tandis que le Kremlin a, lui, parlé de « provocation ukrainienne ». La campagne officielle touche à sa fin et les résultats du premier tour de l’élection présidentielle sont encore incertains. Ces derniers jours, les sondages donnent un écart qui se réduit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La Macronie se serait-elle endormie ? Les Français sont-ils atteints de « fatigue démocratique » ? Les petits candidats ont-ils servi à quelque chose dans la campagne ? Quelle pourrait être la surprise de ce premier tour ? Pour y répondre, Julien Bellver fait appel cette semaine dans le Médiamètre à trois experts : Caroline Vigoureux de l’Opinion, Tâm Tran Huy de Public Senat et Frédéric Says de France Culture.