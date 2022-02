19h30 Médias – Présidentielle 2022 : il serait temps que la campagne commence

Interrogés sur la présidentielle, trois quarts des Français jugent que la campagne n’est pas de bonne qualité, qu’elle « n’aborde pas les vrais problèmes » ou qu’elle « n’apporte pas des solutions pour le pays ». Selon le JDD, les Français sont 70% à s’intéresser à l’élection présidentielle, soit 10 points de moins qu’en 2017. Problème : tant qu’Emmanuel Macron, président sortant, ne se déclare pas officiellement, la campagne ne pourra pas démarrer franchement. Ce vrai-faux suspens commence d’ailleurs à agacer les journalistes. Côté Covid, on en oublierait presque que la levée des restrictions commence demain. Dès ce mercredi 2 février, finis les masques en extérieur, fini le télétravail obligatoire et bonjour les stades remplis. Le pic des contaminations semble bel et bien passé et la décrue s’amorce aussi à l’hôpital. Au Royaume-Uni, Boris Johnson fait face à un nouvel épisode du scandale de ses fêtes clandestines. La haute-fonctionnaire Sue Gray, en charge de la rédaction d’un rapport sur les fêtes interdites du Premier ministre, vient de rendre ses conclusions. Toutes les chaînes d’info du pays ne parlent plus que de ça. Lundi soir, Valérie Pécresse inaugurait la nouvelle émission politique de LCI, « Mission convaincre ». Pendant plus de deux heures, la candidate de la droite a fait face à des abstentionnistes pour tenter de les réconcilier avec la politique. Anne Hidalgo peut-elle se relever de son échec à la primaire populaire ? La maire de Paris est arrivée cinquième, derrière Pierre Larrouturou. Pour se défendre, Anne Hidalgo était ce mardi sur France Info. Depuis la diffusion de « Zone Interdite » sur M6 ce week-end, la journaliste Ophélie Meunier a dû être placée sous protection policière. Dans son nouveau numéro, le magazine s’intéressait aux filières de l’islam radical à Roubaix. Ophélie Meunier, la réalisatrice du reportage, ainsi que l’un des témoins présents dans l’émission sont depuis menacés de mort. Après ça, quel journaliste voudra encore enquêter sur l’islamisme radical ? Sur RTL, l’avocat Richard Malka, s’est inquiété d’un risque d’auto-censure.