19h30 Médias – Présidentielle 2022 : la mise en orbite d’Anne Hidalgo

Emmanuel Macron est arrivé à Marseille ce mercredi pour y présenter son grand plan d’aide massif. Le chef de l’État passera trois jours dans la cité phocéenne, un déplacement à la durée record qui ne cesse d’alimenter les chaînes d’infos. Emmanuel Macron est attendu de pied ferme par les élus et les habitants, preuve que ces trois jours ne devraient pas être une promenade de santé pour le président. Pour les spécialistes, ce long déplacement à Marseille est surtout l’occasion pour Emmanuel Macron de lancer sa campagne pour 2022. On l’a vu, la primaire s’annonce compliquée à droite. À gauche, en revanche, les choses pourraient se simplifier avec la mise en orbite d’Anne Hidalgo. La maire de Paris a reçu ce mercredi le soutien de Martine Aubry, figure historique du parti. En première ligne ou en coulisses, les éléphants du PS sont de retour et ils semblent avoir trouvé leur candidate. Déception pour Stéphane Le Foll : l’ancien ministre de François Hollande comptait sur la tenue d’une primaire pour défendre sa candidature. Ce week-end aux universités d’été du PS, la prise de parole d’Anne Hidalgo avait tout l’air d’un meeting de campagne. La maire de Paris y a défendu le Parti socialiste, parti de Jaurès, Blum, Mitterrand, Jospin… mais pas de François Hollande ? Ministre, Premier ministre, aspirant-président recalé, exilé espagnol et désormais chroniqueur. Sur RMC ce mercredi, à l’occasion de sa première émission, Manuel Valls s’est offert son premier bad buzz en appelant à « raser » Marseille pour la « repeupler autrement ». Quelques heures après le départ du dernier soldat américain du sol afghan, Joe Biden tenait un discours mardi soir à la Maison Blanche. Le président américain assure avoir pris la bonne décision en achevant le retrait des troupes déployées à Kaboul. C’est officiel, le mercato foot s’est terminé mardi soir à minuit pile. Finalement, Kylian Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain cette saison. Il sera donc libéré de tout contrat le 1er juillet prochain. Plus besoin de le racheter, les enchères pour son salaire peuvent démarrer.