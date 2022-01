19h30 Médias – Présidentielle 2022 : les candidats vont-ils accepter de débattre ?

J-72 jours avant le premier tour de l’élection présidentielle et une question : aura-t-on droit aux traditionnels débats entre les candidats ? Les prétendants à l’Élysée vont-ils pouvoir débattre et s’ils le peuvent, le voudront-ils ? Sur le front du Covid, après une fausse joie la semaine dernière, on devrait voir arriver le pic des contaminations Omicron dans les prochains jours. Après une première décrue en Île-de-France, les courbes se tassent aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec un peu de chances, le reste de la France pourrait suivre. Et après ? Dans une campagne présidentielle, rien n’est jamais acquis. Un temps donnée gagnante au second tour face à Emmanuel Macron, Valérie Pécresse est désormais repassée derrière Marine Le Pen. Si son électorat hésite, c’est la preuve que la candidate LR a du mal à se positionner : jamais trop contre Emmanuel Macron, jamais trop contre l’extrême droite. Depuis des semaines, les équipes de Marine Le Pen assurent qu’elle a changé. Qu’elle est désormais une femme apaisée, moins brutale et qu’elle a pacifié ses relations avec les médias. Pour vérifier, il suffit de regarder les vœux à la presse de la candidate du Rassemblement national en 2017 et ceux de 2022. Parce qu’il est difficile de réunir tous les candidats pour débattre sur un même plateau, LCI a décidé d’inviter leurs petits jeunes. Mercredi soir, les porte-parole des candidats déclarés étaient tous réunis, avec les mêmes réflexes que leurs aînés.