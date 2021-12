19h30 Médias – Présidentielle 2022 : Pécresse-mania, attention à la chute

Après la Zemmour-mania, les sondages annoncent désormais une Pécresse-mania. Depuis sa victoire au Congrès Les Républicains, la candidate a le vent en poupe. Selon certains sondages elle est même donnée gagnante face à Emmanuel Macron au second tour. Le risque avec un sondage aussi flatteur aussi tôt dans la campagne, c’est qu’il ne reste plus qu’une petite marge de progression pour Valérie Pécresse. Soit elle se stabilise, soit au contraire elle chute. Sur CNEWS, le sondage annonçant la victoire de Valérie Pécresse face à Emmanuel Macron n’est pas passé inaperçu. Plus exactement, ce sont les résultats de la gauche dans ce sondage qui ont fait réagir Pascal Praud et ses chroniqueurs. Face aux faibles scores de la gauche, Arnaud Montebourg a annoncé qu’il était prêt à se retirer en faveur d’un candidat unique à gauche. Sur le front du Covid, on en sait enfin un peu plus sur le variant Omicron qui inquiète tant le monde. Selon les dernières informations, trois doses de vaccin semblent suffisantes pour affronter la vague de ce nouveau variant. Trois, pas deux. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy prévient qu’il « est possible qu’on ait besoin d’une quatrième dose » à l’avenir. Aux États-Unis, le Dr. Fauci s’est de nouveau montré rassurant : le variant Omicron pourrait être moins virulent que prévu. C’est officiel, Angela Merkel n’est plus la chancelière allemande. Après 16 ans passés au pouvoir, elle a définitivement passé la main à Olaf Scholz, élu ce mercredi matin par les députés allemands. Pour répondre à un adversaire politique sans être officiellement en campagne, Emmanuel Macron a choisi sa stratégie. Le président a terminé sa visite du Cher et de l’Allier par un passage à Vichy. À la veille de son arrivée, Emmanuel Macron a répondu à Éric Zemmour qui assure à qui veut l’entendre que Pétain aurait protégé les juifs français en livrant les juifs étrangers. Éric Zemmour justement, fatigué qu’on lui rappelle ce qu’il a pourtant lui-même écrit dans ses livres, a trouvé une tactique : il renie fermement son passé d’écrivain. Tout comme son passé de journaliste. Osé quand on sait qu’Éric Zemmour a passé sa vie à faire des éditos politiques et à écrire des livres.