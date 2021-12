19h30 Médias – Primaire de la droite : Valérie Pécresse et Eric Ciotti finalistes, Xavier Bertrand grand perdant

A droite, le verdict est tombé : Éric Ciotti et Valérie Pécresse sont les deux finalistes de la primaire de la droite. Exit Xavier Bertrand, pourtant donné favori, relégué en quatrième position derrière Michel Barnier, mais loin devant Philippe Juvin. Pour suivre les résultats, les chaînes d’info avaient toutes déployés leur dispositif XXL : infographie, invités en plateau et des journalistes au QG de la droite pour recueillir les premières réactions des vainqueurs – ou des vaincus. Justement, pour sa toute première prise de parole en tant que finaliste, Éric Ciotti a fait un lapsus troublant : le député a confondu Julien Ravier, son collaborateur, avec Stéphane Ravier, député du Rassemblement national. Nouvelle révélation dans l’affaire Nicolas Hulot. Une semaine après la diffusion de l’enquête d’Envoyé Spécial, Paris Match publie l’histoire d’une nouvelle victime supposée, la fille d’une ancienne ministre qui raconte une tentative d’agression en 2006. Face à la reprise de l’épidémie de Covid, la France se dirige-t-elle vers la mise en place d’un vaccin obligatoire ? Pour l’heure, Olivier Véran assure que l’obligation vaccinale n’est pas à l’ordre du jour, mais s’il change d’avis, est-ce vraiment possible en France ? Sur CNEWS, on ne s’est toujours pas remis de l’interview d’Eric Zemmour chez Gilles Bouleau su TF1. Quant à l’équipe de campagne du polémiste, elle rame à s’expliquer après sa vidéo de candidature truffée d’images volées.