19h30 Médias – Procès de Donald Trump : son ex-avocat l’incrimine dans l'affaire Stormy Daniels

Au troisième jour de son audition, l’avocat de Donald Trump a cherché à mettre en cause la crédibilité de l’ancien homme à tout faire du milliardaire, n’abordant qu’en dernier ressort le fond du dossier : la falsification de documents, destinée à maquiller les versements à celle qui était actrice de films X, Stormy Daniels. Donald Trump était au courant de paiements pour étouffer des scandales sexuels « catastrophiques » pendant la campagne présidentielle de 2016, a accusé lundi son ancien avocat Michael Cohen, lors d’un témoignage choc au procès à New York de l’ex-président américain. Celui qui était le fidèle de Donald Trump, mais jure désormais sa perte, a aussi affirmé avoir menti, intimidé et menacé pour le compte de son ancien patron, lors d’une audition tendue dans le prétoire du tribunal pénal de Manhattan. Ce mardi, le Parlement géorgien a adopté le projet de loi controversé sur l’"influence étrangère", malgré des manifestations d’ampleur contre ce texte qui, selon ses détracteurs, détourne ce pays du Caucase de l’Europe pour l’attirer dans l’orbite de Moscou. Des milliers de Géorgiens ont défilé dans les rues dans la foulée de cette adoption ce mardi. Une élection qui semble jouée d'avance car la principale candidate d'opposition a été interdite de participer. Mais malgré cela, Nicolas Maduro veut être sûr de l'emporter et il s'en donne les moyens avec le télé-crochet star du Venezuela.

