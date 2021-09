19h30 Médias – Procès des attentats de Paris : Salah Abdeslam interviewé par hasard pendant sa fuite

La nouvelle est tombée en fin d’après-midi ce lundi : l’acteur Jean-Paul Belmondo s’est éteint ce lundi à l’âge de 88 ans. Plus de 80 films, 60 ans de carrière et une popularité hors norme, « Bebel » était un acteur et une personnalité à nul autre pareil. Six ans après la nuit d’horreur du 13 novembre 2015 s’ouvre enfin le procès des attentats de Paris. Un procès hors norme, un procès historique : 141 médias seront accrédités pour suivre le déroulé des audiences, une webradio sera également créée pour permettre aux parties civiles, très nombreuses, de suivre tous les débats. Le procès se déroulera dans une salle hyper sécurisée construite spécialement pour l’occasion. Et une question surplombe toutes les autres : Salah Abdeslam, seul survivant des commandos, va-t-il enfin parler ? Sans être officiellement candidat, Éric Zemmour s’est imposé dans le débat politique à l’aube de la présidentielle 2022. Ce week-end, Éric Ciotti a d’ailleurs fait savoir qu’il voterait sans hésiter pour le polémiste plutôt que pour Emmanuel Macron en cas de duel au second tour. Avec cette petite phrase, le député des Alpes-Maritimes force Les Républicains à parler d’un sujet qu’ils espèrent tous éviter : ce chroniqueur qui vient mordre sur leur électorat peut-il être candidat à leur primaire ? À gauche, comme prévu, Arnaud Montebourg a officialisé ce week-end sa candidature à l’élection présidentielle avec un slogan, déclinable à l’infini : « La Remontada ». Et pour son discours d’annonce, il a recyclé son texte de 2017. Chez les écolos, on se cherche toujours un candidat. À J-10 du premier tour de leur primaire, les cinq écologistes en course tenaient leur tout premier débat. En Afghanistan, les journalistes font peu à peu leur retour pour suivre les premiers pas des Talibans à la tête du pays.