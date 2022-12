19h30 Médias – QatarGate : le soupçon se répand au Parlement européen

Le QatarGate au Parlement européen pourrait être bien plus sérieux qu’à première vue. La police belge a saisi 1 million et demi d’euros en cash chez la députée grecque Eva Kaïli et l’ex-député talien Antonio Panzeri. Un million et demi d’euros qui font planer le spectre d’une corruption à plus grande échelle. À Bruxelles, l’heure est à la suspicion généralisée : et si l’affaire touchait bien plus d’élus que les quatre personnes interpellées en début de semaine ? Dans le viseur de la justice, le vice-président de la Commission européenne, le député grec Margaritis Schinas, connu pour ses positions très favorables au Qatar. Depuis Paris, la communauté internationale veut venir en aide à l’Ukraine, plongée dans le noir et dans le froid par la guerre de Vladimir Poutine. 70 délégations de pays et d’organisations internationales ainsi que 500 responsables d’entreprises françaises sont réunies depuis ce mardi à Paris. Pour passer l’hiver, l’Ukraine demande 800 millions d’euros d’aide d’urgence. La communauté internationale l’a entendue. Adrien Quatennens a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violences conjugales. La sanction contre le député LFI n’a pas été accompagnée d’une peine d’inéligibilité, mais son retour en politique s’annonce compliqué. Au sein même de son parti, la question divise. Au terme d’une journée de discussion, la France insoumise a décidé l’exclusion d’Adrien Quatennens pour quatre mois, assortie de l’obligation de suivre un stage de sensibilisation sur les violences faites aux femmes.