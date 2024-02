19h30 Médias : quand Gérald Darmanin défendait le droit du sol face à Jean-Marie Le Pen

Depuis des mois, Mayotte vit au rythme du chaos, de violences entre bandes rivales en pénurie, en passant par une immigration incontrôlée. Pour tenter de reprendre la main dans le 101ème département français et pour espérer calmer la colère des Mahorais, Gérald Darmanin a annoncé la suppression du droit du sol sur l’île. Un revirement pour le ministre de l’Intérieur qui défendait, il y a quelques années encore, l’importance du droit du sol face à Jean-Marie Le Pen. Donald Trump n’est pas encore réélu qu’il fait déjà paniquer l’Europe tout entière. Lors d’un récent meeting, l’ex-président a menacé de ne plus garantir la protection des pays membres de l’OTAN. Menace qu’il aurait déjà proféré face à un dirigeant de l’Union européenne – qu’il ne cite pas – mais dont l’identité n’a pas été très difficile à trouver. Le ministère de l’Education nationale a une nouvelle patronne. Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice, remplace Amélie Oudéa-Castera, qui conserve les Sports.

