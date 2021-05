19h30 Médias : quand pourra-t-on abandonner le masque ?

On en parlait ces dernières semaines, le croisement des courbes a finalement eu lieu : CNEWS est passée devant BFMTV qui n’est désormais plus « la première chaîne d’info de France ». C’est un petit tremblement de terre dans le monde des médias et BFMTV l’a bien compris. Depuis ce week-end, la chaîne communique sur ses bonnes audiences et la fidélité de ses téléspectateurs. On a regardé les deux chaînes d’info pour comparer. Va-t-on pouvoir abandonner le masque dans les prochains mois ? Dans les régions où le taux d’incidence est faible, la question commence à se poser, mais certains chercheurs préconisent d’attendre d’avoir passé la barre des 30 millions de vaccinés avant d’envisager d’abandonner les gestes barrières. En attendant, les chercheurs planchent sur de nouvelles techniques pour empêcher la propagation du virus : aspirateurs géants, courants d’air artificiels, boîtiers aspirants pourraient bientôt faire partie de notre quotidien. Après un départ très à la traîne comparé à ses voisins européens, la France a mis un coup d’accélérateur à sa campagne de vaccination. C’est mieux, mais toujours très en dessous de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie ou encore de la Pologne. Aux Etats-Unis, la vaccination ralentit. 44% des Américains sont déjà vaccinés et les volontaires se font rares. Pour mobiliser les troupes, certains Etats offrent désormais 100 dollars ou une bière à qui viendra se faire vacciner. Lundi, Jean Castex a salué le faible niveau de circulation du virus dans les écoles françaises. Peut-on vraiment dire que le virus circule peu ? Pas vraiment : d’abord parce que le nombre de tests effectués est encore faible dans les écoles, ensuite parce que les chiffres encourageants présentés par le Premier ministre concernent la semaine de la rentrée. Leur séparation fait la Une de toute la presse américaine ce mardi : Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce lundi soir.