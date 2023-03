19h30 Médias : que faut-il attendre de l’interview d’Emmanuel Macron ?

Après un 49.3, une motion de censure évitée de justesse et alors que les manifestations se poursuivent partout en France, Emmanuel Macron s’adressera aux Français ce mercredi 22 mars. Le président a choisi le JT de 13h de TF1 et France 2 pour prendre la parole en direct de l’Elysée. Après une motion de censure évitée de justesse, Elisabeth Borne peut-elle rester à Matignon ? Emmanuel Macron pourrait remanier son gouvernement dans les prochaines semaines, sans pour autant écarte sa Première ministre. Il peut aussi, au contraire, faire table rase du passé et repartir à 0 avec un tout nouveau chef de gouvernement. Depuis cinq jours, chaque soir sans faute, les chaînes d’infos diffusent non-stop les images des manifestations spontanées dans les rues de Paris. Des manifs particulièrement télégéniques avec ses tonnes de poubelles incendiées.