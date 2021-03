19h30 Médias : que va-t-il se passer si l’Europe arrête définitivement le vaccin AstraZeneca ?

Le gouvernement a-t-il fait preuve d’une prudence démesurée en suspendant l’utilisation du vaccin AstraZeneca ? Depuis lundi, on ne parle plus que de ça et la presse s’interroge : était-ce bien nécessaire ou le gouvernement a-t-il commis une nouvelle erreur de gestion et de communication ? Que s’est-il passé pour qu’en moins de 24h, le vaccin AstraZeneca passe de « parfaitement sûr » à danger public ? Le Monde publie cette semaine les témoignages de huit nouvelles victimes présumées de Patrick Poivre d’Arvor. Toutes décrivent des situations de harcèlement, d’agressions sexuelles et certaines de faits relevant du viol. Des témoignages accablants qui décrivent pour la plupart le même mode opératoire et un système « d’abus de position dominante » perpétré par l’ancien présentateur vedette de TF1. Dans le même article, Patrick Poivre d’Arvor reçoit également le soutien de plusieurs de ses proches, notamment son ex-compagne Claire Chazal. Une enquête a été ouverte par la brigade de répression de la délinquance aux personnes. En 2018, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi est assassiné au sein même du consulat d’Arabie Saoudite en Turquie. Depuis hier, un documentaire hallucinant signé Bryan Fodel est disponible sur les plateformes VOD et confirme l’implication du prince Mohammed Ben Salmane dans la mort du journaliste. En Belgique enfin, le tube d’Annie Cordy, « Cho Ka Kao » est-il raciste ? C’est l’avis de la présidente d’une association féministe de réflexion et d’action sur le racisme anti-noir.