19h30 Médias : qui a tué le militaire russe et blogueur pro-guerre Vladlen Tatarsky ?

Dimanche dernier, le blogueur et militaire russe Vladlen Tatarsky a été tué dans un café de Saint-Pétersbourg en Russie. Ce jour-là, une organisation en faveur de la guerre en Ukraine avait privatisé le bar pour y tenir une conférence animée par le blogueur. Vladlen Tatarsky est surtout connu pour ses positions pro-guerre. Il a été tué par une explosion qui a fait plus de trente blessés. Reste à savoir qui a commis ce crime ? Une partisane d’Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine en Russie, a été arrêtée. Mais les spécialistes doutent de la version des faits rapportée par les autorités russes. Jair Bolsonaro est de retour au Brésil. Si l’ancien président garde une base de fans solide, il est pourtant cerné par une vingtaine d’enquêtes judiciaires pour lesquelles il risque la prison ou une peine d’inéligibilité. Pour éviter de telles sentences et espérer revenir en politique, Jair Bolsonaro doit notamment échapper aux griffes d’un homme : le juge Alexandre de Moraes. Ce dernier, actuellement président du Tribunal supérieur électoral du Brésil, est en pleine bataille pour faire tomber l’ancien chef de l’Etat brésilien. La Première ministre finlandaise ne sera pas reconduite. Un vrai revers pour Sanna Marin, arrivée troisième de ces dernières élections, juste après l’extrême-droite. À la tête du pays depuis quatre ans, elle était une Première ministre très populaire en Finlande, mais aussi clivante. C’est notamment sa gestion de la situation économique du pays pendant la crise du Covid-19 qui a aurait eu raison d’elle. Elle sera remplacée par le conservateur Petteri Orpo, qui devra s’allier avec l’extrême-droite pour gouverner. La dernière mission lunaire habitée date de près de 50 ans. Cette semaine, la Nasa a annoncé le lancement d’une nouvelle mission sur la Lune. Quatre astronautes, dont trois Américains et un Canadien, ont été sélectionnés pour la réaliser. Parmi eux, la première femme et le premier Afro-Américain à participer à une telle mission lunaire. Son départ est prévu en novembre 2024 et devrait durer dix jours en orbite autour de la lune. Cette semaine, Donald Trump a été inculpé pour avoir falsifié des documents comptables afin d’étouffer des affaires avant l’élection présidentielle de 2016 aux Etats-Unis. Parmi ses soutiens, l’ancien président a pu compter sur l’élu républicain George Santos, également connu pour ses nombreux mensonges. Sa sortie médiatique pour soutenir Donald Trump n’a pas manqué de faire réagir les médias américains, qui adorent se moquer de lui.