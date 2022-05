19h30 Médias : qui est Alexis Kohler, l’homme le plus puissant du pays après Emmanuel Macron ?

Il est quasi invisible et vient pourtant de se réengager pour un nouveau quinquennat auprès d’Emmanuel Macron. Cet homme, c’est Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Élysée. Peu présent dans les médias, à l’exception de furtives apparitions à chaque remaniement ou formation gouvernementale, il travaille pourtant auprès du président depuis sept ans. Il est même l’un de ses plus proches conseillers. En dehors des images autorisées, Alexis Kohler ne donne aucune interview contrairement à certains de ses prédécesseurs. Une discrétion qui fascine. Trois mois après le début de l’invasion en Ukraine, un premier procès historique pour crime de guerre s’est ouvert à Kiev. Après avoir été suspendu en raison du trop grand nombre de journalistes présents sur place, le procès a repris hier dans un tribunal plus adapté. Devant la cour, Vadim Chichimarine, un soldat russe de 21 ans, doit s’expliquer sur la mort d’un civil de 62 ans qu’il est accusé d’avoir tué fin février. Il a reconnu son crime et encourt la perpétuité. Les Ukrainiens et les observateurs suivent ce procès avec attention. Depuis le début de la guerre, l’Ukraine a déjà ouvert plus de 11 000 enquêtes pour crimes de guerre et arrêté 40 suspects.