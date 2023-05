19h30 Médias : qui est responsable de l’attaque de drone au Kremlin ?

Ce mercredi 3 mai, la Russie a affirmé avoir abattu deux drones ukrainiens au-dessus du Kremlin à Moscou, dénonçant une tentative d’assassinat de Vladimir Poutine. Qui est responsable ? L’affaire des drones fait la Une des JT du monde entier mais de nombreux doutes subsistent sur ces images. Pour la Russie, l’Ukraine est forcément derrière cette attaque alors que Volodymyr Zelensky, en visite à la Cour pénale internationale aux Pays-Bas, a formellement démenti toute responsabilité dans cette affaire. Kiev n’a en réalité que très peu d’intérêt à attaquer le Kremlin et n’en a surtout pas les moyens. Pour les spécialistes, cet incident majeur serait une mise en scène de la Russie. Une riposte est à prévoir et la menace était déjà très élevée à Kiev ce mercredi 3 mai. Dans la région de Kherson, des frappes de drones russes ont tué au moins 20 personnes. Mais la Russie ne désigne pas uniquement l’Ukraine comme responsable. Elle accuse désormais les Etats-Unis d’avoir joué un rôle, ce qui a été immédiatement démenti par Washington. Sans surprise, le référendum d’initiative partagée sur la réforme des retraites a été à nouveau rejeté par le Conseil constitutionnel ce jeudi 4 mai. Cette décision met en exergue l’essoufflement de la Vème République alors que les recours au 49.3 se multiplient. Quelle est la prochaine étape pour les opposants à la réforme des retraites ? Pour certains, la Constitution de la Vème République est à remettre en cause. L’analyse de spécialistes révèle que le référendum d’initiative partagée institué par Nicolas Sarkozy est en réalité trompeur. Il est jonché d’obstacles : s’il avait été validé, il aurait ensuite fallu 4,8 millions de signatures, ce qui constitue une barrière considérable. Si on regarde à l’international, il est possible d’organiser des référendums sur les retraites. La Suisse par exemple, citée en exemple pour sa démocratie directe, l’a déjà expérimenté avec succès. Le pays a récemment voté la retraite à 65 ans. Emmanuel Macron poursuit sa série de déplacements en France : ce jeudi 4 mai, il était à Saintes en Charente-Maritime pour présenter la réforme du lycée professionnel. L’objectif de ces déplacements est de tourner la page de la réforme des retraites. A chaque déplacement du président, les médias se posent une question : les casseroles seront-elles au rendez-vous ? Sans surprise, le comité d’accueil était bien présent mais les manifestants étaient tenus à l’écart suite à un arrêté préfectoral. Le sujet des casseroles a pris une telle ampleur qu’il est mis au même niveau que la raison du déplacement du chef de l’Etat. Ce dernier a annoncé notamment qu’un milliard d’euros serait débloqué et que les lycéens seront rémunérés pour leur stage. Le président s’est exprimé au sein du lycée technologique et professionnel Bernard-Palissy où l’accueil était beaucoup plus chaleureux qu’à l’extérieur. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est attaqué à Marine Le Pen et Giorgia Meloni, deux femmes politiques d’extrême-droite. Jordan Bardella a réagi en critiquant à son tour Gérald Darmanin de manière virulente. Concernant la présidente du conseil italien, le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a jugé ces propos “inacceptables” et a annulé sa visite à Paris.