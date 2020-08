19h30 Médias : qui sont les anti-masques ?

En savoir plus sur Yann Barthes

En quittant le plateau de Quotidien au tout début de l’été, Julien Bellver espérait y revenir sans masque, sans épidémie de coronavirus. Raté. Les masques sont partout, tout le temps et sont de plus en plus souvent rendus obligatoires par le gouvernement et les préfets. Avec eux, toute une vague de citoyens « anti-masques » prêt à battre le pavé dans les grandes villes de France et d’Europe… ou à accepter une tribune dans les médias. Qui sont ces « anti-masques », pourquoi refusent-ils le port du masque ? Julien Bellver fait le point dans son 19h30 médias.