19h30 Médias – Quotidien, la dernière marche infranchissable de la "normalisation" du RN

Depuis 15 jours, plus un seul membre du Rassemblement national sur les plateaux de BFMTV. Pour cause, le parti politique a décidé de boycotter la chaîne d’info en continu pour protester contre un supposé mauvais traitement accordé à ses membres. Dernier affront pour le RN : l’arrivée, à la rentrée prochaine, d’une journaliste qui sera dédiée à suivre les actualités du parti. C’est le choix de cette dernière qui pose désormais problème aux cadres du parti, Marine Le Pen et Jordan Bardella en tête. Cette journaliste, on la connait bien ici à Quotidien puisqu’il s’agit de Sophie Dupont, actuellement journaliste… chez Quotidien donc, que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont en horreur. Plus le Rassemblement national tente de se dédiaboliser, plus la majorité fait son possible pour le re-diaboliser. Dernier exemple en date ce week-end, avec la Première ministre. Au micro de Radio, Elisabeth Borne n’a pas mâché ses mots contre le parti de Marine Le Pen. Alors que le gouvernement fait tout son possible pour mettre la réforme des retraites derrière lui, la Palme d’Or de Cannes l’aura littéralement remise sur le devant de la scène – internationale qui plus est. La réalisatrice française Justine Triet, récompensée du plus haut prix du Festival de Cannes, a livré un discours incisif contre le gouvernement et, notamment, contre sa politique culturelle. Des critiques qui ont provoqué un tonnerre d’applaudissements parmi le public du Palais des Festival et une cascade de réactions politiques dans la foulée. Ce week-end, la Russie a lancé plusieurs dizaines d’attaques de drones contre l’Ukraine. Si la plupart ont été interceptées, de nombreuses frappes ont touché Kiev, la capitale, faisant deux morts et trois blessés.