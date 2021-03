19h30 Médias – Reconfinement, couvre-feu, attestations : ce qu’il faut retenir des annonces de Jean Castex

On l’attendait, c’est désormais officiel : Jean Castex vient d’annoncer le reconfinement sept jours sur sept de 16 nouveaux départements, soit toute l’Île-de-France, les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, l’Eure et la Seine-Maritime. Emmanuel Macron a donc écarté la possibilité d’un confinement le week-end uniquement, d’autant que cette technique n’a pas vraiment fait ses preuves. « Ça va taper dur » : c’est la petite phrase prononcée par Emmanuel Macron qui a fait le tour des chaînes d’info ce jeudi. Une énième phrase en forme d’élément de langage pour nous faire patienter, et ça commence à lasser tout le monde. Le reconfinement le week-end seulement est-il inefficace ? Son efficacité reste en tout cas à prouver : à Nice ou à Dunkerque, l’effet du reconfinement n’est pas significatif sur les courbes des contaminations. D’ici quelques jours, un petit nouveau va faire son apparition : l’auto-test Covid. Après dix mois de discussions, ils viennent d’être autorisés en France. S’ils sont moins efficaces que les tests PCR, ils permettront au moins de savoir si oui ou non vous êtes contagieux. Nouvelle fusillade aux États-Unis. A Atlanta et dans ses environs, un homme a ouvert le feu dans plusieurs salons de massage, faisant huit victimes, dont six femmes d’origine asiatique. Pour l’heure, le tireur, arrêté par la police, nie tout crime raciste, mais aux États-Unis, après des mois de racisme anti-asiatique largement encouragé par Donald Trump depuis l’arrivée du Covid, le débat est relancé. Ce n’est pas une blague. Après les propos chocs de Joe Biden contre Vladimir Poutine qu’il accuse d’être un « assassin », le président russe a réagi cet après-midi. « C’est celui qui dit qui l’est » a répondu Vladimir Poutine, juste après avoir rappelé son ambassadeur aux États-Unis.