19h30 Médias – Reconfinement : l’Île-de-France bénéficie-t-elle d’un traitement de faveur ?

Alors que toutes les chaînes se font l’écho de chiffres de plus en plus inquiétants sur le front de la pandémie en Île-de-France, le gouvernement ne devrait pas annoncer de mesures supplémentaires dans les prochains jours. Pour Emmanuel Macron, hors de question de reconfiner la région. Si bien qu’on s’interroge : l’Île-de-France bénéficie-t-elle d’un traitement de faveur ? Après un week-end record sur le front de la vaccination, la France est revenue cette semaine à des chiffres très décevants. Lundi, 139 000 vaccinations seulement ont été réalisées, contre plus de 200 000 vendredi ou samedi dernier. Il y a un an tout juste, le 9 mars 2020, l’Italie devenait le premier pays d’Europe à instaurer un confinement national. Un an plus tard, le pays pourrait bien se confiner à nouveau. Après un assouplissement des mesures en début d’année, l’Italie est rattrapée par le variant anglais. États-Unis enfin, où est passé Joe Biden ? Au 49ème jour de son entrée en fonction, le nouveau président américain n’a toujours pas tenu une seule conférence de presse. Et dans les médias, on commence à s’inquiéter. Si Joe Biden ne fait pas la Une, son chien s’en charge pour lui. Major, arrivé à la Maison-Blanche en même temps que la famille présidentielle, a mordu un membre du staff de Joe Biden.