15,1 millions de Français étaient devant l’allocution d’Emmanuel Macron lundi soir. C’est 20 millions de moins que pendant les allocutions spéciales « Covid ». Depuis 24h, les médias sont en boucle sur le discours du président, dégainant leurs éditorialistes maison pour débriefer, décrypter et commenter chaque parole du chef de l’État. Ce mardi matin, tout le gouvernement était sur le pont pour assurer le service après-vente de l’allocution d’Emmanuel Macron. Ils étaient six ministres à se relayer sur les plateaux radios et télé toute la journée et il n’en fallait pas moins pour essayer de convaincre. Pendant qu’Emmanuel Macron s’adressait aux Français lundi soir, ils étaient nombreux à descendre dans les rues, armés de leurs seules casseroles, pour un concert pas tout à fait improvisé visant à boycotter la parole présidentielle. Au total : plus de 370 concerts de casseroles ont été recensés à travers la France par Attac, l’association organisatrice de cette performance nationale. On a beaucoup parlé de ce qui s’est dit pendant l’allocution d’Emmanuel Macron, puis de ce qui s’est dit après. Mais que s’est-il passé avant ? Dans les heures qui ont précédé la prise de parole du chef de l’État ? Pour connaître les coulisses de l’allocution d’Emmanuel Macron, il suffit de suivre Soazig de la Moissonière sur Instagram. La photographe officielle de l’Elysée est partout, toujours présente dans un coin, elle suit le président à la trace. Un peu trop peut-être.