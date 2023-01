19h30 Médias – Réforme des retraites : au gouvernement, rien ne bouge

Malgré le succès de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement ne semble pas prêt à négocier. Le projet de loi a été présenté ce lundi matin en Conseil des ministres, comme si de rien n’était. Dans toute la presse en ce début de semaine, on parle d’un bras de fer engagé entre le gouvernement et les opposants à la réforme. Le Parti socialiste était déjà mal engagé, il risque désormais la scission. Ce week-end, l’élection du Premier secrétaire du parti a tourné au psychodrame. Vendredi soir, après le second tour, Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol ont tous deux revendiqué leur victoire. Alors qu’une commission du parti poursuivait son travail de vérification des votes, Olivier Faure a une nouvelle fois annoncé sa victoire, sans attendre confirmation. Un « coup de force » dénoncé par son opposant, Nicolas Mayer-Rossignol. La chaîne RT France a annoncé ce week-end sa fermeture définitive. Financée par la Russie, accusée d’être un instrument de désinformation et de propagande au service du Kremlin, RT France avait été interdite d’émettre au début de la guerre en Ukraine. Après de nouvelles sanctions européennes et le blocage de leur compte bancaire, RT France, qui ne peut désormais plus payer ses équipes, n’avait pas d’autre choix que d’annoncer sa fermeture. Le retour médiatique de Marine Le Pen ne s’est pas tout à fait passé comme prévu. Interrogée sur la réforme des retraites, la députée a vite laissé apercevoir ses lacunes. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a quant à lui séché sur la question du nucléaire. Deux manques de préparation et de maîtrise qui ne sont pas passé inaperçus. Côté Les Républicains, l’entente n’est pas au beau fixe. Après sa défaite, Bruno Retailleau ne sera donc pas chef, mais il ne figure même plus non plus sur l’organigramme du parti.