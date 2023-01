19h30 Médias – Réforme des retraites : ce qu’il faut retenir

Après des mois de discours et de contestation, la réforme des retraites a finalement été présentée par Elisabeth Borne ce mardi. En direct de Matignon, diffusée sur toutes les chaînes d’info, la Première ministre a donc déroulé les grandes lignes de sa réforme : départ à 64 ans, durée de cotisation, régimes spéciaux… La réforme des retraites d’Elisabeth Borne passera-t-elle l’épreuve de la rue ? Les Français sont ultra-défavorables et aussi complètement « déboussolés » selon l’Opinion. Faute d’avoir réussi son opération pédagogie, le gouvernement risque de faire face à une grosse grogne sociale. Noël Le Graët est devenu l’ennemi public numéro 1, surtout chez les politiques qui se bousculent pour balancer LA punchline. En 48h, Noël le Graët est devenu l’homme le plus détesté de France. C’est simple, tout le monde veut se payer le patron de la FFF après ses propos polémiques sur Zidane. Même les politiques y vont tous de leur réponse cinglante. Cette affaire en a réveillé d’autres, plus anciennes et bien plus compliquées pour Noël Le Graët. Le patron du football français est depuis plusieurs années accusé de harcèlement sexuel. Pour la première fois, une de ses victimes témoigne à visage découvert pour BFMTV. Ce mardi, trois Insoumis étaient de sortie sur les plateaux télé, Manuel Bompard, nouveau chef du parti, en tête. Suivi de près par son premier soutien, Mathilde Panot. Ensemble, ils ont tenté de défendre la gouvernance pas franchement démocratique chez LFI. Et même après leurs explications, on n’est pas sûrs d’avoir tout compris.