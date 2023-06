19h30 Médias – Réforme des retraites : journée électrique à l’Assemblée nationale

La saison 2 de la série « La Bataille des retraites » a démarré ce mercredi matin à l’Assemblée nationale. L’ambiance s’annonçait très tendue et n’aura pas dérogé aux prévisions : à 15h, furieux, les députés de la NUPES ont claqué la porte de la Commission. Julien Bellver nous explique comment la situation s’est envenimée. A chaque semaine, son nouveau « off » sur les propos tenus par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Cette semaine, le président s’en est pris à sa Première ministre, à qui il reproche ses propos contre le Rassemblement national. Pour la seconde fois en deux mois, la Russie a été la cible de frappes sur son propre sol. De quoi entamer la crédibilité de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron est en Slovaquie pour rencontrer son homologue avant de filer à Globsec pour assister à un forum sur l’Europe et la guerre en Ukraine. Les ministres défilent sur les plateaux de télé avec un seul mot d’ordre : « Tout-va-bien en Macronie ». Preuve que les Français n’ont aucune raison de se plaindre.