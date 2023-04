19h30 Médias - Réforme des retraites : la 12ème journée de mobilisation sera-t-elle la dernière ?

A chaque nouvelle journée de mobilisation, la question se pose : s’agit-il du “dernier acte” ? Les manifestants étaient moins nombreux ce jeudi 13 avril : 400 000 à Paris selon la CGT et 42 000 selon la préfecture. En attendant la décision des Sages sur la réforme des retraites ce vendredi 14 avril, le périmètre autour du Conseil constitutionnel était ultra-sécurisée et les rassemblements à proximité interdits. A Paris, des tensions ont éclaté entre les manifestants et les forces de l’ordre et un collectif de cheminots et de travailleurs de la santé, de l’éducation et d’autres secteurs en grève contre le projet du gouvernement ont envahi brièvement le siège parisien du géant du luxe LVMH. Validation du texte, censure partielle ou totale, quel sera le verdict du Conseil constitutionnel concernant la réforme des retraites ? Emmanuel Macron espère que cette décision permettra de tourner la page de la réforme et des mobilisations. La polémique part d’un mail écrit par Julien Fournier, ancien directeur sportif de l’OGC Nice, à son supérieur. Il y fait mention de propos racistes attribués à Christophe Galtier, actuel entraîneur du PSG, alors qu’il était entraîneur de l’OGC Nice. A-t-il bien tenu ces propos ? D’autres échanges rapportés viendraient supporter ces accusations. On reproche notamment à Christophe Galtier ses propos à l'égard des joueurs de l'OGC Nice pratiquant le jeûne du Ramadan. Le PSG étant déjà très fragilisé sportivement, le Qatar risque de ne pas apprécier ces accusations d’islamophobie contre son entraîneur. Les 2 millions d’euros du "Fond Marianne" lancé par Marlène Schiappa ont-ils été détournés ou ont-ils permis de financer des contenus politiques favorables à Emmanuel Macron ? Une subvention de 355 000 euros aurait été versée à l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation au service militaire. La somme aurait permis de financer la production de 13 vidéos dont l’audience ne dépasse pas les 100 vues alors que les dirigeants de l’association auraient touché 120 000 euros chacun... Une autre association aurait utilisé ses subventions pour financer des contenus politiques en période électorale. Le fonds Marianne avait été lancé en avril 2021 suite à l’assassinat de Samuel Paty afin de lutter contre le séparatisme.Le tweet de Jean-Luc Mélenchon se félicitant du score de François Ruffin dans un sondage sur l’élection présidentielle n’est pas passé inaperçu. Avant sa condamnation pour violences conjugales, Adrien Quatennens était son successeur désigné. Plus maintenant. Ce n’est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon pousse la candidature de François Ruffin pour l’élection présidentielle de 2027. Mais au sein de la gauche, les échos sont plus mesurés.