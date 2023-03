19h30 Médias - Réforme des retraites : la droite aux manettes

Après un passage chaotique à l’Assemblée nationale, la réforme des retraites est arrivée au Sénat cette semaine. Pendant 10 jours et 106 heures, week-end compris, les Sénateurs vont étudier le projet de loi, dans une ambiance a priori beaucoup plus calme que dans l’hémicycle. Alors que les syndicats se préparent à une journée de blocage national le 7 mars prochain, le gouvernement a choisi une stratégie de com’ au mieux étonnante, au pire très risquée. Interrogé après le Conseil des ministres mercredi, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a prédit une « catastrophe écologique, agricole et sanitaire » en cas de blocage du pays. Mauvaise passe pour Tik Tok : depuis plusieurs jours, les interdictions contre l’application chinoise pleuvent dans le monde. Les Etats-Unis les premiers se sont inquiétés d’une possible utilisation de Tik Tok comme moyen d’espionnage par le régime chinois et a donc interdit son installation sur les téléphones de ses fonctionnaires. Une mesure de sécurité suivie depuis par le Canada, le Parlement européen et la Commission européenne. En France, la question commence à se poser, Tik Tok étant devenu un canal de communication prisé par les membres du gouvernement et les élus. En pleine tourmente, soupçonnée d’être un outil d’espionnage chinoise, accusée de rendre accro la jeunesse, l’application Tik Tok tente de redorer son image avec une stratégie multi-étapes. Etape 1 : une opération de com’ massive pour mettre en avant ses contenus culturels. Etape 2 : proposer la limitation du temps d’écran à 60 minutes maximum chez les utilisateurs mineurs. Après trois semaines à consacrer l’immense majorité de leurs audiences à l’affaire Pierre Palmade, les chaines d’info sont-elles enfin en train de ralentir le rythme ? Ce matin, CNEWS faisait même sa propre auto-critique, enfin presque.