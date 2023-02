19h30 Médias – Réforme des retraites : la grosse offensive du gouvernement

J-1 avant la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et le débat public s’envenime face à un gouvernement qui ne fait rien pour calmer les esprits. Depuis deux jours, l’exécutif frappe fort et annonce qu’il n’est plus possible de modifier le texte. L’offensive sera-t-elle le coup de boost qu’attendent les syndicats pour faire de leur seconde journée de mobilisation une réussite ? En 2014, Marisol Touraine était en charge de la réforme des retraites voulue par François Hollande. Ce lundi matin, l’ancienne ministre, rare dans les médias, était sur France Inter pour vider son sac. Ce week-end, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, avait choisi sa cible : la NUPES. Une stratégie bien réfléchie qui aura fait réagir les chaînes d’infos pendant deux jours. La bataille des retraites se joue également au Parlement. Depuis ce lundi matin et jusqu’à mercredi soir, les députés devront étudier près de 7000 amendements avant que le texte de réforme des retraites n’entre en discussion dans l’hémicycle. Jean-Luc Mélenchon est de retour sur la scène médiatique et il a trouvé sa cible : les riches. Des riches « responsables du malheur des pauvres », a martelé l’ancien patron de la France insoumise.