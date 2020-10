19h30 Médias : regain de tension avec la Turquie après la publication d’une caricature d’Erdogan dans Charlie Hebdo

En savoir plus sur Yann Barthes

Auditionné par le Sénat ce mercredi, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a présenté un tableau catastrophique de la situation sanitaire en France. Il a prévenu qu’il faudrait durcir les mesures actuelles pour endiguer la seconde vague de l’épidémie. C’est d’ailleurs ce que devrait annoncer Emmanuel Macron ce mercredi soir, mais pour ceux qui regardent BFMTV, toutes les infos ont été données dès mardi soir. A se demander si la chaîne n’a pas une ligne directe avec l’Elysée… La dernière interview de Didier Raoult par David Pujadas sur LCI a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux, mais l’intérêt pour le scientifique semble s’amenuiser avec le temps. Malgré une belle audience pendant l’interview, LCI est restée derrière sa concurrente BFM. Faut-il ne confiner que les séniors ? C’est la petite musique qui monte ces derniers jours. Isoler uniquement les personnes les plus à risques, Michèle Delaunay, ancienne ministre déléguée aux personnes âgées, est d’accord. Le reconfinement français se fera-t-il sur le modèle Irlandais ? Le pays a re-confiné sa population dès le 21 octobre, mais de façon moins drastique qu’en début d’année. Ecoles et industries sont toujours ouvertes, mais les Irlandais ne peuvent pas se déplacer à plus de 5km de leur domicile. Nouvelle tension entre la France et la Turquie après la publication de caricatures du président turc Recep Tayyip Erdogan dans le dernier numéro de Charlie Hebdo. Au sommet de l’Etat turc, les réactions se sont multipliées entre insultes et menaces. Enfin, aux Etats-Unis, Melania Trump a donné son premier meeting en l’honneur de son mari. La First Lady était en Pennsylvanie pour vanter les mérites de Donald Trump. Le président était lui dans le Nebraska, où il a profité de son audience pour tacler son prédécesseur, Barack Obama.