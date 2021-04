19h30 Médias : réouverture des bars et restaurants à la mi-mai, faut-il y croire ?

30 millions de Français ont suivi l’allocution d’Emmanuel Macron mercredi soir pour savoir à quoi vont ressembler les prochaines semaines. Immédiatement après la fin de son discours, les chaînes d’info sont toutes passées en édition spéciale – Cnews a d’ailleurs un peu forcé sur le rouge sur son plateau. Parmi les nouvelles annonces les plus commentées : la fermeture des écoles dès ce lundi 5 avril avec des vacances anticipées pour tout le monde. Avec la fermeture annoncée des écoles, la question que tout le monde se pose c’est : comment vont faire les parents ? Télétravailler ET s’occuper des enfants, c’est apparemment très facile si on en croit le député LREM Bruno Questel. Malgré les mauvaises nouvelles annoncées par Emmanuel Macron mercredi soir, à la Une de la presse on veut garder l’espoir d’un « dernier effort » avant de voir la lumière au bout du tunnel. D’ici la mi-mai, si on a de la chance, à en croire le chef de l’État. Mais est-ce vraiment envisageable ? Les députés étaient appelés au vote ce jeudi après les annonces d’Emmanuel Macron. Un vote en réalité purement symbolique puisque les décisions ont déjà été prises. Ce qui n’a pas empêché l’opposition de se faire entendre comme rarement dans l’hémicycle. Au point de se fâcher tout rouge. Aux États-Unis enfin, les chiens de Joe Biden continuent de fasciner les journalistes. Souvenez-vous, il y a un mois, Major avait dû quitter la Maison-Blanche après avoir mordu un employé. Bonne nouvelle : il a finalement pu faire son retour cette semaine.