19h30 Médias - Réouverture des terrasses : la grosse opération de com' du gouvernement

Les policiers étaient dans la rue ce mercredi pour réclamer plus de moyens et de plus lourdes sanctions pour leurs agresseurs. À 12h50, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est joint à la mobilisation et s’est instantanément retrouvé à la Une de toutes les chaînes d’infos, avant d’être lui-même éclipsé par… Gérard Lanvin. Le « grand jour » est enfin arrivé. Les terrasses ont rouvert ce mercredi et l’information faisait, logiquement, la Une de toute la presse. Et toutes les chaînes d’info avaient organisé leur propre émission en duplex depuis un café ou un restaurant. Avec plus ou moins de succès. Tous les ministres aussi étaient de sortie, tout comme le président qui a dégusté son petit café en terrasse en compagnie de son Premier ministre ce matin. Et malgré la bonne humeur ambiante, le gouvernement était aussi là pour rappeler que cette liberté retrouvée était encore fragile. Car si les chiffres de l’épidémie sont bien meilleurs qu’espéré, il ne faudrait pas qu’un regain de l’épidémie vienne gâcher la fête. Comment expliquer ces bons chiffres ? Il suffit peut-être de regarder chez nos voisins. Dans presque toute l’Europe, les nouveaux cas sont en baisse depuis plus d’une semaine : la troisième vague semble bel et bien derrière nous.