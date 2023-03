19h30 Médias : succès pour la grève du 7 mars, et après ?

Les syndicats avaient appelé à une grève générale, espérant une mobilisation plus forte qu’au 31 janvier : c’est réussi. Au total, plus de 700 000 personnes étaient dans les rues de Paris ce mardi 7 mars, selon la CGT, 500 000 selon la police. Une fois la mobilisation réussie, reste à savoir si elle peut durer dans le temps. Qui dit journée de grève nationale dit édition spéciale sur toutes les antennes. Dispositifs géants, journalistes expédiés dans toute la France, duplex à foison : la mobilisation a occupé la totalité du temps d’antenne des chaînes d’infos ce mardi. Et forcément, quand on passe des heures à l’antenne, ça finit par un ou deux couacs. Alors que les Français étaient dans la rue ce mardi, le président Emmanuel Macron continue de se tenir à distance du conflit social. De retour de sa visite diplomatique en Afrique, le chef de l’Etat recevait le président de la République du Bénin à l’Elysée ce mardi. Une diversion appliquée aussi bien par les ministres, lesquels ont été sommés de parler d’autre chose que de la réforme des retraites et de la grève. Appeler à « mettre l’économie à genoux », c’est la petite phrase signée Emmanuel Lepine, à la tête de la fédération chimie de la CGT, qui électrise le gouvernement. Une formule forte qui n’est pas partagée par le patron de la CGT, Philippe Martinez, mais une erreur de com’ à n’en pas douter.