19h30 Médias - Russie : la face cachée du Covid

L’obsession du jour sur les chaînes d’info tournait autour du sapin de Noël. Avec la crise du coronavirus, comment se procurer le précieux sapin au pied duquel on déposera ses cadeaux ? Et quand bien même on arrive à se trouver à sapin, pourra-t-on passer Noël en famille ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, pousse doucement mais sûrement vers des fêtes réduites cette année. Depuis lundi, une rumeur persistante affirme que les bars et restaurants resteront fermés jusqu’au 15 janvier prochain. Qu’en sera-t-il pour le reste des petits commerçants ? La Secrétaire d’Etat à la jeunesse et à l’engagement était invitée sur LCP. Sarah El Hairy a déclenché une vive polémique après avoir assuré que bien manger n’était pas une question de moyens. Sur le plan du Covid enfin, la Suède renonce à son propre modèle. Face à une deuxième vague similaire à celle vécue dans le reste de l’Europe, la Suède a décidé de mettre fin à sa stratégie de « l’immunité collective », mais sans trop de restrictions. Aux Etats-Unis, la situation est loin de se calmer : le pays compte plus de 247 000 morts et le nombre de cas est en constante augmentation. En Russie, le nombre de malades se multiplient lui aussi, mais à en croire les informations officielles, tout serait sous contrôle. Sur place, les habitants donnent une toute autre version.