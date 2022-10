19h30 Médias : sabotage du Nord Stream, à qui profite le crime ?

A qui profite le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 ? Depuis la découverte d’explosions et donc de fuites dans ces énormes tuyaux en mer Baltique, la presse joue les détectives. Et sur la scène internationale, chacun se renvoie la responsabilité. Emmanuel Macron avait réuni Elisabeth Borne, Edouard Philippe et François Bayrou pour un dîner très privé à l’Elysée. Le sujet ? La mise en place d’un calendrier pour la très attendue et déjà très décriée réforme des retraites. Dissoudre l’Assemblée nationale si l’opposition dépose une motion de censure contre sa réforme des retraites ? La menace vient d’Emmanuel Macron lui-même. Et l’opposition crie déjà au scandale, Marine Le Pen en tête. Des nouvelles de Valérie Pécresse. Après être devenue, bien malgré elle, un même sur les réseaux sociaux, l’ex-candidate à l’élection présidentielle est soupçonnée de détournements de fonds publics. Une enquête qui ne semble pas inquiéter Valérie Pécresse, du moins à en croire son compte Instagram.