19h30 Médias - Sainte-Soline : le débat autour du délai d’intervention des secours continue

Alors que deux manifestants sont toujours dans le coma suite à la manifestation contre la méga-bassine de Sainte-Soline, la polémique autour du délai d’intervention des secours ne retombe pas, faute de réponses convaincantes. La Ligue des droits de l’Homme, les forces de l’ordre, les manifestants et Gérald Darmanin donnent chacun une explication différente des événements. Emmanuel Macron, interrogé à ce sujet lors de sa visite à Savines-le-Lac, s’aligne sur les déclarations du ministre de l’Intérieur et renvoie à la version du Samu qui affirme ne pas avoir été empêché par les forces de l’ordre. Cette version ne convainc pas les manifestants. La justice a été saisie et doit faire la lumière sur ces événements.