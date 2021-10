19h30 Médias : Samuel Paty, un an après

Vendredi 15 octobre, la France commémore le premier anniversaire de la mort de Samuel Paty. Les commémorations font déjà la Une de la presse : le Parisien a interrogé Brahim Chnina, l’auteur d’une vidéo dans laquelle il dénonçait de manière vindicative et agressive une histoire de stigmatisation d’élèves musulmans de la part du professeur, histoire pourtant inventée de toutes pièces par sa fille. France Inter a quant à elle recueilli le témoignage d’un ami et collègue de Samuel Paty. Une candidature à l’élection présidentielle, ça coûte cher, très cher. En 2017, Emmanuel Macron avait dépensé plus de 16 millions d’euros. Si Éric Zemmour se décide à être candidat, il devra remplir les caisses. Le polémiste s’organise donc financièrement ces derniers jours, comme le révèlent plusieurs journaux ce jeudi. Les gilets jaunes préparent-ils leur retour ? C’est la grosse inquiétude du gouvernement depuis l’augmentation du prix du litre de gazole la semaine dernière. En 2018, c’est déjà une augmentation du prix de l’essence qui avait poussé les gilets jaunes dans les rues. Une saison 2 est-elle possible ? Ce jeudi soir, les militants du Parti socialiste sont appelés à désigner leur candidat pour la campagne présidentielle. Sauf gigantesque surprise, Anne Hidalgo devrait donc être investie dès ce soir puisque son seul opposant, l’ancien ministre Stéphane le Foll, n’a jamais vraiment pu trouver sa place dans la course. On l’a vu, les partisans d’Éric Zemmour draguent Jordan Bardella. Au sein du Rassemblement national aussi, on sent qu’une alliance entre le polémiste et le parti se fait de plus en plus tentante. Ce jeudi, BFMTV s’est pris pour l’Equipe TV. La chaîne d’info a diffusé près de quarante minutes du match de foot caritatif organisé en présence d’anciennes stars du ballon rond et d’Emmanuel Macron.