19h30 Médias – Second tour J-10 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen saturent l’espace médiatique

À 10 jours du second tour, les candidats saturent l’espace médiatique. Emmanuel Macron et Marine Le Pen multiplient déplacement et prise de parole pour ne laisser aucun avantage à leur adversaire. Sur le terrain, sur les plateaux télé, radios ou dans la presse écrite, les adversaires se succèdent, mais ne se croisent jamais. Marine Le Pen a décidé de sa stratégie pour cet entre-deux tours : la candidate préfère enchaîner les conférences de presse que les déplacements « au contact ». Tant mieux, ça permet de découvrir petit à petit son programme. Mercredi, la candidate a donné un cours magistral sur la politique internationale. Magistral, mais fastidieux. Et très critiqué depuis. Notamment pour ses positions sur l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Cinquantième jour de guerre et un gros revers pour l’armée russe. L’Ukraine a sévèrement touché un gigantesque croiseur russe, armé de 16 missiles anti-navires et de nombreuses armes anti-aériennes et anti-sous-marin. Une victoire pour l’armée ukrainienne, mais les Russes en font une toute autre lecture. Après Boris Johnson et Joe Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a à son tour accusé Vladimir Poutine de « génocide ». En France, Emmanuel Macron, tout comme Marine Le Pen, se refusent toujours à utiliser le mot. Ce qui ne plaît pas vraiment à Volodymyr Zelensky. À l’approche du second tour, les journalistes s’interrogent : qui Marine Le Pen pourrait-elle choisir pour former un éventuel gouvernement ? Du côté de la candidate, on joue la carte du mystère. Pour se faire une idée, il faut aller creuser du côté de ses collaborateurs, un peu plus bavards. Pendant une campagne présidentielle, le moindre incident, aussi mineur soit-il, compte. Marine Le Pen l’a appris cette semaine après l’expulsion musclée d’une militante lors d’une de ses conférences de presse. La jeune femme, traînée au sol par l’équipe de sécurité, avait brandi une pancarte en forme de cœur montrant une photo de Marine Le Pen serrant la main de Vladimir Poutine. Un incident qui s’est vite transformé en arme pour ses adversaires. On a beaucoup vu la militante traînée au sol lors d’une conférence de Marine Le Pen. Faute de caméras sur place, on a en revanche moins vu ce militant lui aussi traîné au sol lors d’un déplacement d’Emmanuel Macron à Strasbourg. Mercredi soir, BFMTV organisait un petit débat avec le vrai grand débat de l’entre-deux tours. Sur le plateau de la chaîne d’info, en lieu et place de Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on a donc eu droit à Jordan Bardella face à Gérald Darmanin.