19h30 Médias : Ségolène Royal apporte son soutien à Jean-Luc Mélenchon, une claque pour Hidalgo

Ces dernières semaines, il n’y avait que deux issues possibles à l’interview de Ségolène Royal : soit un lynchage en règle, soit un ralliement. Mercredi soir, invitée sur BFMTV, l’ex candidate à la présidentielle a fait les deux. D’abord, en taillant un costume à Anne Hidalgo, ensuite en annonçant son soutien à Jean-Luc Mélenchon. Une annonce surprise que Ségolène Royal justifie par la nécessité d’un « vote utile ». Au Parti socialiste, la contre-attaque argue que plus personne n’écoute Ségolène Royal. Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon, ex-socialiste, se régale. D’autant que le patron de la France Insoumise bénéficie ces derniers jours d’un regain d’énergie. Pour Libération, Jean-Luc Mélenchon pourrait même se retrouver au second tour plus facilement qu’on ne l’imagine. Selon le dernier baromètre Ipsos-Le Point, l’insoumis bénéficierait du report des voix des électeurs déboussolés d’Anne Hidalgo ou de Christiane Taubira. Le Rassemblement national se vide de ses lieutenants. Après Stéphane Ravier, Jérôme Rivière et Gilbert Collard, Nicolas Bay vient à son tour d’annoncer son départ du parti. Un départ pas vraiment surprise. Le Rassemblement national l’accuse d’avoir transmis pendant des mois des informations de campagne stratégiques à Éric Zemmour. Après les images de chars russes quittant la frontière ukrainienne, on a cru l’espace d’un instant à une désescalade des tensions entre les deux pays. Et si Vladimir Poutine avait joué un mauvais tour ? Personne ne peut savoir comment va réagir le dirigeant russe, à part peut-être les scénaristes des Griffin, la célèbre série américaine. Après sa semaine horribilis, Valérie Pécresse accueillait ce jeudi matin dans son QG de campagne Elizabeth Martichoux. La journaliste de LCI ne lui aura épargné aucune question, même les plus difficiles. Les adversaires d’Emmanuel Macron commencent à s’impatienter. Interrogée sur BFMTV ce mardi matin, Marlène Schiappa a eu toutes les peines du monde à justifier la stratégie de non-candidature officielle du président.