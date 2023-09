19h30 Médias – Séisme au Maroc : les chances de survies s’amenuisent

Depuis le week-end dernier et un séisme dramatique, le Maroc fait évidemment la Une de l’actualité. Plus de 2500 personnes ont péri lors ou des suites de ce tremblement de terre de niveau 7 sur l’échelle de Richter. Des milliers de villages ont été rayés de la carte et les régions montagneuses sont particulièrement touchées. Des secouristes du monde entier sont arrivés sur place afin de tenter de venir en aide aux locaux. Mais après quatre jours, les chances de survies semblent infimes, et l’optimisme semble réduit. Une minute de silence a été respectée dans les travées de l’Assemblée générale des Nations Unies. Pendant ce temps-là, en Lybie, des inondations d’ampleur ont également conduit à la mort de plus de 2300 personnes. Ils apparaissent côte à côte en Une de Libération. Certains membres de la gauche, à l’image de l’écologiste Julian Bayou, et du communiste, Fabien Roussel ont scellé une sorte de « pacte secret » avec l’aile gauche de la majorité. Et ce concrètement en publiant un appel à la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Un pacte scellé dans l’arrière-cuisine d’un restaurant de Montrouge pour les « humanistes anonymes ». Parmi les macronistes, on retrouve notamment Sacha Houlié, à l’origine de la tribune. Depuis quelques jours, certains médias, à l’image de Cnews, ou du JDD, ont fait élevés leurs voix contre le reportage sur le Puy du Fou, diffusé dans l’émission « Complément d’Enquête », sur France 2. Sur la chaîne d’informations, les chroniqueurs présentent un par un leur édito sur le sujet, avec toujours la même défiance. Une enquête régulièrement « demontée » point par point. Des médias qui se sont muer en véritables défenseurs et avocats du renommé parc. Mais alors pour quelles raisons ?