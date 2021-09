19h30 Médias : semaine de rodage pour la présidentielle

C’est officiel, la campagne pour l’élection présidentielle est lancée. Rien que cette semaine, on a déjà frôlé la saturation médiatique et pourtant ce n’est rien avant les semaines qui s’annoncent. Tous les candidats et espérant candidats sont en rodage cette rentrée, il faut dire qu’il y a du boulot avant d’incarner la stature présidentielle. Il y en a un qui part avec plus de moyens que les autres : Emmanuel Macron. Le chef de l’État a bénéficié d’heures et d’heures de visibilité sur toutes les chaînes grâce à son déplacement à Marseille. Depuis la reprise de l’Afghanistan par les Talibans, les journalistes sont nombreux à avoir quitté le territoire. Ils ne sont désormais plus qu’une petite dizaine à couvrir les événements dans le pays. Parmi eux, le français Cyril Payen. Reporter pour France 24, il reste sur place malgré le départ des Américains et la surveillance constante des Talibans. Les équipes de Quotidien ont pu le contacter. Le variant colombien détecté en janvier dernier a enfin un nom : le variant Mu. Alors qu’il ne représente que 0,6% des cas détectés dans le monde, il a excité les médias pendant plus d’une semaine. Cette dramatisation des variants, c'est un grand classique qui a lui aussi un nom : le « variant porn », ou comment jouer à se faire peur. Faut-il limiter le nombre d’heures passées par semaine à jouer aux jeux-vidéos ? La Chine dit oui. Pour lutter contre l’addiction à ce loisir, les autorités chinoises ont pris des mesures drastiques. Il est désormais impossible pour les mineurs chinois de jouer en ligne plus de 3 heures par semaine.