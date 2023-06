19h30 Médias – Silvio Berlusconi : politique, homme d’affaires, homme de scandales

Silvio Berlusconi est mort ce lundi 12 juin à l’âge de 86 ans. Il est 10h36 ce matin lorsque la dépêche annonçant son décès est tombée. Immédiatement, les chaînes d’infos italiennes passent en édition spéciale. Sur Canale Cinqué, une chaîne du groupe privé Mediaset fondé par Silvio Berlusconi, la présentatrice n’a d’ailleurs pas pu retenir ses larmes. Président du Conseil italien de centre-droit pendant 17 ans, Silvio Berlusconi était une figure de la politique italienne, mais aussi un homme de scandales. Corruption, relations sexuelles tarifiées avec des mineures, fraude fiscale : tout semblait couler sur l’homme d’affaires. Après l’attaque au couteau d’Annecy, le débat sur le droit d’asile est relancé dans toute la presse française. Pour en parler, les membres du Rassemblement national sont omniprésents sur les plateaux depuis 5 jours. Henri, le « héros au sac à dos » de l’attaque d’Annecy, a fait la tournée des médias ce week-end. Et tout au long de cette séquence médiatique, Henri aura mis en avant sa foi catholique, qu’il lit directement à son acte de bravoure. Une religiosité qui a hérissé une partie de la gauche, qui a elle-même provoqué une vive irritation du côté de la droite. Après 40 jours passés livrés à eux-mêmes en pleine jungle colombienne, quatre enfants âgés de 13, 9, 5 et un an ont été retrouvés vivants ce week-end. Faibles, amaigris, mais sains et sauf. Si l’on en croit à la presse, le mercato gouvernemental ne devrait pas tarder à commencer. Depuis des semaines, les journalistes spéculent sur un éventuel remaniement, mais les choses se concrétisent. Elisabeth Borne s’accroche et espère toujours conserver son poste, mais Emmanuel Macron pourrait décider d’un changement de cap et qui dit changement de cap, dit nouvelle tête à Matignon.