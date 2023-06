19h30 Médias – Sobriété énergétique : le gouvernement dit non à la clim

Cet hiver, il fallait porter un col roulé pour baisser le chauffage. Cet été, il faudra faire tomber la cravate et la chemise pour éviter de pousser la climatisation. C’est le message envoyé ce mardi par le gouvernement qui présentait son « Plan été 2023 » à grands renforts « d’éco-gestes ». La vidéo a commencé à tourner sur les réseaux sociaux tard dans la soirée de lundi. Depuis, elle est à la Une de toutes les chaînes d’info françaises. On y voit un homme attraper violemment une dame âgée ainsi qu’une petite fille pour les traîner en dehors de l’immeuble dans lequel elles venaient tout juste de pénétrer. Ce mardi, la famille des deux victimes dénoncent « l’utilisation médiatique » de ces images opérées « sans le moindre respect pour l’identité des victimes ou leur vie privée ». Elon Musk a-t-il fini par entendre raison ? Twitter va-t-il enfin respecter les règles fixées par l’Union européenne ? Le patron de Tesla était en grosse opération de com’ sur France 2 et il semblerait que le coup de pression mené par la France et l’Europe ait fini par porter ses fruits. Bruno Le Maire, Franck Louvrier, Olivier Véran : les trois Premiers ministrables de France étaient tous dans les matinales ce mardi matin avec un seul objectif, se montrer prêt et disponible, sans paraître trop ambitieux. Si la file d’attente s’allonge derrière elle, Elisabeth Borne n’entend pas lâcher son poste si facilement. La Première ministre s’accroche à Matignon et pour prouver sa valeur se démultiplie ces derniers jours.