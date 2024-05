19h30 Médias – Sommet Choose France : Emmanuel Macron se réjouit du record d’investissements étrangers

La 7e édition du sommet Choose France était organisé ce lundi au château de Versailles. Cette réunion de grands patrons du monde entier est destinée à promouvoir les investissements étrangers sur notre territoire. L’Élysée a annoncé un nombre de 56 projets et plus de 15 milliards d'euros d'investissements, un "record". Des investissements qui s'étalent généralement sur plusieurs années, notamment dans l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Déchiré par le mouvement #MeToo, le cinéma français est en proie aux rumeurs à l’approche du Festival de Cannes qui commence ce mardi. Une liste de personnalités qui seraient mises en cause circule. Les forces russes ont lancé ce vendredi une importante offensive terrestre dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, a annoncé Kiev, qui affirme que ces attaques ont été "repoussées" mais que les combats se poursuivaient.

