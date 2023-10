19h30 Médias : Sophia Chikirou, un personnage de LFI sulfureux

Depuis quelques jours, le nom d’une députée de La France Insoumise, Sophia Chikirou, est sur toutes les lèvres. De nombreux médias s’intéressent de très près à ses méthodes, mais aussi ses pratiques et son pouvoir au sein du parti. L’émission « Complément d’Enquête » diffusera même ce jeudi sur France 2 un portrait de la Conseillère régionale d’Île-de-France, qui serait particulièrement proche de Jean-Luc Mélenchon. Le Monde nous apprend dans ses colonnes que la femme politique pourrait être mis prochainement en examen pour « escroquerie aggravée ». En cause, sa société de production Mediascop, chargée de produire la communication de Jean-Luc Mélenchon. Sophia Chikirou est régulièrement décrite comme autoritaire, toxique, manipulatrice ou encore terrorisante. Depuis de longs mois, les clashs entre le rappeur Booba et l’agente de personnalités de téléréalité, Magali Berdah rythme l’actualité. Après des mois d’attaques de l’artiste à travers les réseaux sociaux, la femme d’affaires qui gèrent de nombreux influenceurs, a décidé de porte plainte. Malgré un rôle de lanceur d’alerte certainement utile contre de nombreuses personnes véreuses du métier, le rappeur a été mis en cause suite à un véritable cyberharcèlement contre la femme de 41 ans, avec pas moins de 487 messages agressifs ou moqueurs à son encontre sur son compte Twitter. Magali Berdah est apparue elle soulagée et émue suite à la mise en examen de l’artiste. Mais même s’il est reconnu comme harceleur, il a gagné un certain crédit auprès notamment de politiques. La ministre des Affaires Etrangères, Catherine Colonna est arrivée en Arménie, afin d’apporter son soutien à la population arménienne suite au drame qui touche actuellement la région du Haut-Karabakh. Et ce alors, que l’inaction de la France comme d’autres pays et de la communauté internationale est largement pointée du doigt. Sur place, les panneaux arméniens ont été détruits et remplacés. A la frontière entre les deux pays, les deux postes ennemis se font face et des tirs ont été échangés ce lundi. Désormais, c’est la région du Syunik, au sud de l’Arménie, qui pourrait être visée, et ce pour créer une sorte de passerelle territoriale entre l’Azerbaïdjan et la Turquie.