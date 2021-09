19h30 Médias – Sous-marins : la France savait-elle pour la rupture du contrat ?

La France ne décolère pas après la rupture de contrat d’achats de sous-marins par l’Australie. Il faut dire que 56 milliards d’euros qui s’envolent, il y a de quoi s’énerver. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian n’a toujours pas digéré le deal entre l’Australie, le Royaume-Uni et les USA conclut dans le dos de la France. Ce week-end, le gouvernement a durci le ton en rappelant ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Mais la France ignorait-elle vraiment qu’elle allait se faire doubler ? Éric Zemmour entouré d’une armée de journalistes, c’est la photo polémique du week-end. Des dizaines de micros tendus et autant de caméras tournées vers un homme condamné pour provocation à la haine raciale, misogyne et pétainiste qui n’est pourtant même pas candidat à la présidentielle, l’image fait réagir. Et rend bien service au polémiste et à son équipe de communication. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se donnent rendez-vous ce jeudi pour débattre sur BFMTV. L’annonce de ce duel fait grincer des dents, d’autant qu’il n’y a pas si longtemps, le patron des Insoumis affichait son opposition au polémiste. L’autre actu politique de ce week-end, c’est le score surprise de Sandrine Rousseau à la primaire des écolos. La candidate, qu’on annonçait à tout juste 11%, récolte 25% des voix, juste derrière Yannick Jadot et ses 27,7%. Et elle se voit déjà filer tout droit jusqu’à l’Élysée. Les Russes étaient appelés aux urnes ce week-end pour les législatives. Et en Russie, on pratique le « bourrage d’urne » à un niveau supérieur. La preuve en images.