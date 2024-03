19h30 Médias – Super Tuesday, la soirée du grand come-back de Donald Trump

Traditionnellement, le Super Tuesday, c’est LE climax des primaires américaines : 16 Etats qui votent en même temps, côté démocrate et côté républicains, de quoi jeter les dés pour l’élection en novembre. Cette année, en revanche, aucun suspens : Joe Biden et Donald Trump ont plié le game. Nikki Haley, la rivale de Donald Trump, n’a remporté qu’un seul Etat au terme d’une nuit cauchemardesque. A Gaza, la situation humanitaire s’aggrave de jour en jour. Aux bombardements et combats au sol, s’ajoute désormais un risque accru de famine. L’ONU parle d’un danger « imminent » dont les enfants seront les premières victimes. AJ-142 avant l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté un dispositif de sécurité XXL. Forces de l’ordre, nombre de spectateurs autorisés pour la cérémonie d’ouverture – désormais accessible sur invitation uniquement – et « joli bordel » en perspective. Sur France Inter ce mercredi, Yaël Braun-Pivet a pu s’expliquer sur l’archive ressortie des tiroirs sur laquelle on la voit se dise « contre » l’inscription de l’IVG dans la Constitution, pourtant votée et entérinée cette semaine.

