19h30 Médias – Syrie : un bébé né sous les gravats retrouvé vivant trois jours après le séisme

Le bilan ne cesse de s’alourdir en Turquie et en Syrie après les tremblements de terre survenus en début de semaine. Les deux pays dénombrent plus de 11 000 morts et le décompte ne cesse de s’aggraver de jour en jour. Les secousses ont laissé les deux pays dévastés et dans plusieurs quartiers durement touchés, certains immeubles fragilisés continuent de s’effondrer. Au milieu du chaos, pourtant, l’espoir surgit parfois au milieu des décombres. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est devenu la tête de Turc des débats sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale. Bizuté dès le premier jour des discussions, il a été pris au piège ce mercredi par un député PS, lequel lui a posé la même question qu’Olivier Dussopt avait lui-même posé à Eric Woerth, 13 ans plus tôt pour dénoncer sa… Réforme des retraites. Les débats à l’Assemblée nationale auront été marqué par le retour d’Adrien Quatennens dans l’hémicycle ce mardi. L’ancien député Insoumis, suspendu par son parti après sa condamnation pour violences conjugales, a été copieusement hué à son arrivée sur les bancs de l’Assemblée. Plusieurs députées, dont Aurore Bergé et Sandrine Rousseau ont quitté l’hémicycle en signe de désaccord. Joe Biden a tenu un discours offensif au Congrès américain mardi soir. Pour son traditionnel discours sur l’Etat de l’Union, le président américain a sévèrement critiqué le recours massif aux armes à feu dans le pays, les dangers des réseaux sociaux et ses relations avec la Chine. Un discours perturbé par les députés Trumpistes.