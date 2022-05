19h30 Médias – Taha Bouhafs accusé de violences sexuelles : pourquoi la France insoumise n’a-t-elle rien dit ?

La dynamique de Jean-Luc Mélenchon va-t-elle souffrir des accusations contre Taha Bouhafs ? Mediapart révèle ce jeudi l’existence d’une enquête interne au sein de la France Insoumise après plusieurs plaintes pour « violences sexuelles » contre le journaliste. Le journaliste militant controversé, investi par la France insoumise dans la 14ème circonscription du Rhône, a annoncé lundi le retrait de sa candidature dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux. Taha Bouhafs y expliquait ne plus pouvoir se battre contre « un système qui veut [le] broyer », référence aux violentes critiques essuyées par le candidat depuis plusieurs semaines. À chaque campagne, son lot de sujets polémiques et clivants. Après le karcher de Valérie Pécresse, la gauche veut remettre le burkini dans les piscines. À Grenoble, un texte sera soumis au conseil municipal qui, s’il est promulgué, autorisera les « tenues de bains », parmi lesquelles le burkini, dans les piscines municipales. À Kharkiv, l’armée ukrainienne regagne du terrain. Dans la région, les soldats ukrainiens sont parvenus à libérer plusieurs villes occupées par les Russes depuis plusieurs semaines. Dans toutes ces villes, les enquêtes commencent. Les autorités craignent d’y découvrir des massacres semblables à celui de Boutcha. Ce jeudi, la chaîne américaine CNN a révélé un potentiel crime de guerre dans la région de Kiev. Jean Castex va-t-il s’arrêter un jour ? Le Premier ministre continue ses déplacements, comme si de rien n’était. Comme si Emmanuel Macron n’avait pas été réélu il y a trois semaines et comme si on n’attendait pas un nouveau gouvernement depuis.