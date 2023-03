19h30 Médias - Tensions lors de la 9ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites

Ce jeudi 23 mars avait lieu la 9ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites et la première depuis le déclenchement du 49-3 et l’adoption de la réforme. Davantage de tensions et de débordements sont à noter ainsi qu’une mobilisation en hausse, à Paris et en province. Les reporters toujours plus nombreux sur place n’ont rien manqué des blocages et des charges des forces de l’ordre. Alors que les manifestants et les syndicalistes restent déterminés à exiger le retrait de la loi, Emmanuel Macron, lui, ne l’envisage pas. Alors que Laurent Berger et Emmanuel Macron avaient la réputation de plutôt bien s’entendre, le secrétaire général de la CFDT a exprimé son profond désaccord suite à l’interview du président au JT de 13 heures sur la réforme des retraites. A la fin de cette 9ème journée de mobilisation, de fortes tensions ont éclaté dans le pays. La visite du souverain britannique en France se prépare depuis des mois entre Londres et Paris. Le programme très chargé du séjour de Charles III risque d’être bouleversé par la mobilisation contre la réforme des retraites. Ce qui ne passe pas pour un certain nombre de politiques et de manifestants, c’est le dîner de gala prévu à Versailles, jugé déplacé dans le contexte actuel. La visite ne devrait pourtant pas être annulée mais un important dispositif de sécurité a été mis en place par le préfet de police de Paris Laurent Nuñez. Si celui-ci se déclare confiant, ce n’est pas le cas de Buckingham Palace qui se préparerait à alléger considérablement le programme de la visite.