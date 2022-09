19h30 Médias : tout le bien que Jean-Luc Godard pensait de la télévision

Jean-Luc Godard est mort ce mardi 13 septembre à l’âge de 91 ans. Depuis l’annonce de son décès, les hommages se multiplient dans la presse écrite et la télévision… que le cinéaste ne portait pourtant pas dans son cœur. S’il acceptait de parler à la télévision, c’était le plus souvent pour en dire du mal, d’elle et des journalistes. Face à la contre-offensive réussie de l’armée russe, la débâcle russe pose beaucoup de questions. Vladimir Poutine peut-il perdre sa guerre ? Que fera-t-il s’il sent qu’il perd l’avantage sur le terrain ? Dans le nord-est du pays, la contre-offensive des forces ukrainiennes est sans précédent. Même la télévision russe commence à évoquer les défaites de l’armée de Vladimir Poutine. Face à la contre-offensive victorieuse de l’armée ukrainienne, Vladimir Poutine est-il en danger ? Le dirigeant russe va d’échec en échec sur le terrain et dans son pays, des voix dissonantes se font entendre. Des appels à la démission ont été lancés par deux groupes de conseillers municipaux, l’un à Moscou, l’autre dans la ville de Vladimir Poutine, Saint-Pétersbourg. Annoncée depuis des années, la retraite « nouvelle formule » serait, finalement, pour bientôt. Cette réforme des retraites, parce que personne n’en veut, à toutes les chances de passer en douce pour faire le moins de vagues possible, bien planquée dans le projet de loi budgétaire. Une façon de prendre de vitesse les syndicats, déjà vent debout contre la réforme. Emmanuel Macron seul face à une centaine de journalistes pour une interview en off, sans caméra et avec interdiction de citer les propos du président entre guillemets. Résultat, un travail d’équilibriste dans la presse ce mardi. En Suède, l’union des droites est à deux sièges de remporter les élections législatives face à la gauche. Comme quoi quand la droite et l’extrême droite s’unissent, ça peut marcher… De quoi donner des idées au Rassemblement national.